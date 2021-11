Apple iMac: addio al modello da 21,5 pollici

1 November 2021 – 16:34

Apple ha eliminato dal catalogo il vecchio iMac da 21,5 pollici con CPU Intel e si prepara al lancio del modello da 27 pollici con chip M1 Pro e M1 Max.

Fonte: Punto Informatico