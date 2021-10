Xbox Series X e Xbox One: i giochi in uscita a novembre 2021

31 Ottobre 2021 – 16:45

Xbox Series X, Series S e Xbox One si colorano a novembre di tante uscite interessanti, anche su Game Pass. Scopriamole insieme!

The post Xbox Series X e Xbox One: i giochi in uscita a novembre 2021 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico