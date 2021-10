Squid Game 2 non esiste, occhio al malware

31 Ottobre 2021 – 13:45

Circola un messaggio truffaldino in merito alla seconda stagione di Squid Game, che però non esiste: attenzione, in realtà è un malware.

The post Squid Game 2 non esiste, occhio al malware appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico