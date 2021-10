Le novità di Visa per il Salone dei Pagamenti 2021

31 October 2021 – 15:00

Acquisti online più rapidi, la possibilità di trasformare gli smartphone Android in terminali per ricevere i pagamenti e altro ancora.

The post Le novità di Visa per il Salone dei Pagamenti 2021 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico