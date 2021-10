Su TikTok potrai ricevere mance dai tuoi follower: ecco come

30 October 2021 – 16:47

La novità lanciata dalla piattaforma permette ai creator di ricevere dagli utenti mance da 1 a 15 dollari, senza che il compenso subisca detrazioni di alcun tipo. Per il momento la novità è in fase sperimentale e rivolta a un numero di creator limitato, ma rientra in un progetto più generale di monetizzazione portato avanti dalla piattaforma cinese.



Fonte: Fanpage Tech