Perché non puoi sbloccare i nuovi MacBook con il volto: la spiegazione di Apple

30 October 2021 – 11:00

Gli ultimi laptop della casa di Cupertino si ispirano agli iPhone per il design del display, ma non includono la medesima tecnologia di sblocco con il volto caratteristica degli smartphone Apple. Il motivo lo hanno spiegato gli ingegneri dell’azienda, e fa pensare che la tecnologia Face ID non apparirà neppure sui prossimi prodotti della linea.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech