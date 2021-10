Da Milano alla Cop26 di Glasgow in bici per lottare contro la crisi del clima

30 Ottobre 2021 – 9:20

Omar Di Felice è un ultracyclist che da dieci anni gira il mondo in sella, dall’Artico al deserto del Gobi: questa volta punta al vertice in Scozia per chiedere di intervenire subito contro il riscaldamento globale

Fonte: Wired