Come sapere se il tuo smartphone toglierà da solo l’ora legale

30 October 2021 – 14:19

I dispositivi connessi a Internet come gli smartphone sono dotati di funzionalità che grazie alla Rete regolano automaticamente l’ora nel momento fatidico del passaggio. La funzione però è opzionale e su alcuni prodotti potrebbe non essere attiva: ecco come verificarlo in anticipo per evitare inconvenienti.

Fonte: Fanpage Tech