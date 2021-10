Il re dei diffusori Bluetooth al minimo storico: Bose SoundLink Revolve+ II

29 October 2021 – 19:01

Il Bose SoundLink Revolve+ II rappresenta il top di gamma dei dispositivi compatti di Bose con un suono a 360 gradi e ben 17 ore di autonomia.

The post Il re dei diffusori Bluetooth al minimo storico: Bose SoundLink Revolve+ II appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico