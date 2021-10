Ethereum: è record, oltre i 4400 dollari

29 Ottobre 2021 – 13:46

Il prezzo di ETH ha toccato nuove vette, superando la quota dei 4400 dollari: la criptovaluta non era mai stata così in alto nella sua storia.

Fonte: Punto Informatico