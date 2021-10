Dji Tello: il drone semplice ed economico dedicato al divertimento

29 October 2021 – 19:37

Il Dji Tello è un drone semplice da utilizzare ed decisamente economico, pensato per divertire e insegnare con un primo approccio divertente.

The post Dji Tello: il drone semplice ed economico dedicato al divertimento appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico