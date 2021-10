Qualcuno dica a Facebook che il futuro in realtà virtuale di Zuckerberg non interessa a nessuno

28 Ottobre 2021 – 23:25

Mark Zuckerberg ne è convinto: nel futuro vivremo, lavoreremo e ci divertiremo in un mondo in realtà virtuale. Lo racconta senza spiegare come ha intenzione di costruire questo nuovo mondo, ma sopratutto senza rispondere a una domanda fondamentale: c'è qualcuno (oltre a lui) che vuole davvero vivere in questo Metaverso?



Fonte: Fanpage Tech