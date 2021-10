China Telecom Americas: la FCC revoca la licenza

28 Ottobre 2021 – 19:45

La FCC ha revocato l’autorizzazione all’operatore China Telecom Americas, in quanto rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale.

