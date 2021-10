iPhone 13 va in sconto e SCENDE SOTTO i mille euro (256 GB)

27 Ottobre 2021 – 19:46

Il fantasmagorico iPhone 13 è in promozione su eBay: con un piccolo ribasso scende al di sotto dei mille euro nel suo taglio di memoria da 256 GB.

The post iPhone 13 va in sconto e SCENDE SOTTO i mille euro (256 GB) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico