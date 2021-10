Bitcoin giù: la crypto torna sotto i 60000 dollari

27 Ottobre 2021 – 13:45

Importante flessione per il prezzo di Bitcoin, ora tornato ampiamente sotto la soglia dei 60000 dollari: il record torna ad allontanarsi.

Fonte: Punto Informatico