Zoom: sottotitoli automatici per tutti, gratis

26 Ottobre 2021 – 13:46

I sottotitoli generati in automatico e in tempo reale non sono più un’esclusiva degli account a pagamento di Zoom: al via il rollout per tutti.

Fonte: Punto Informatico