Xbox Series S in sconto su Amazon: L’OCCASIONE ORA

26 Ottobre 2021 – 13:45

La console next-gen di Microsoft, Xbox Series S, oggi è proposta in sconto su Amazon: approfittane prima del prevedibile sold out.

The post Xbox Series S in sconto su Amazon: L’OCCASIONE ORA appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico