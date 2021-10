Wi-Fi 6 a 3000Mbps a meno di 40 euro con Huawei Wi-Fi AX3

26 October 2021 – 18:51

Il router Huawei Wi-Fi AX3 si conferma come una delle migliori soluzioni per rapporto qualità/prezzo, oggi al minimo storico: meno di 40 euro.

The post Wi-Fi 6 a 3000Mbps a meno di 40 euro con Huawei Wi-Fi AX3 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico