Presto sarà obbligatorio assicurare anche le automobili ferme in garage o inutilizzate

26 Ottobre 2021 – 9:01

(foto: Getty Images)Secondo una nuova direttiva europea, tutte le automobili, anche se lasciate inutilizzate all’interno di una proprietà e non usate dovranno essere provviste dell’assicurazione Rc auto. Questo indipendentemente dal fatto che il mezzo non verrà mai rimesso in circolazione. Sono esclusi solo quei veicoli che non possono più svolgere la loro funzione di mezzo di trasporto, cioè privi di ruote o motore e quindi incapaci a circolare. Le nuove regole sono state approvate la scorsa settimana e probabilmente non potranno essere derogate dagli stati nazionali.

Le nuove norme, che modificano la direttiva sulle assicurazioni del 2009, non entreranno in vigore immediatamente, ma entro i prossimi due anni a seguito dell’adozione formale da parte del Consiglio europeo e della pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Una volta recepita, estenderà la responsabilità assicurativa dalle sole aree pubbliche, o aperte al pubblico, a quelle private. In linea con quanto disposto recentemente dalla Corte di giustizia europea, secondo la quale l’oggetto della copertura assicurativa è “l’uso del veicolo” come mezzo di trasporto, a prescindere se fermo, in movimento, su luogo pubblico o privato.

Di conseguenza, la nuova direttiva esclude dalla necessità di assicurazione i veicoli fermi impiegati con una funzione diversa dal trasporto, come l’uso al fine di produrre energia o di far scendere e salire su una piattaforma operi o carichi pesanti. Chi invece smette di usare un veicolo in strada e decide di lasciarlo in garage, in cortile o altrove, non potrà più sospendere o far scadere la polizza in corso, salvo che lo renda non idoneo al trasporto, per esempio smontando le ruote, o che si trovino formule che coprano terzi da eventuali infortuni anche senza polizza.

Sempre sul fronte assicurativo, ma relativo a monopattini elettrici, biciclette con pedalata assistita e altri mezzi di micromobilità elettrica, la Commissione ha lasciato piena discrezionalità ai singoli paesi membri. In Italia, per esempio, i legislatori vorrebbero imporre l’obbligo assicurativo su tutti questi veicoli elettrici.

