Jeff Bezos costruirà una stazione spaziale privata per turisti e ricercatori

26 Ottobre 2021 – 14:25

"Orbital Reef" affitterà gli spazi interni e ospiterà al massimo 10 persone, che potranno girare film in microgravità, svolgere ricerche e rilassarsi, come se fossero in un hotel. La struttura verrà costruita con l'aiuto di Sierra Space e Boeing entro il 2030 e sarà ampia circa 2790 metri quadrati.



Fonte: Fanpage Tech