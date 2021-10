Intel aprirà una fabbrica di chip in Italia?

26 Ottobre 2021 – 13:46

Il governo italiano avrebbe preparato un’offerta da consegnare ad Intel per convincere l’azienda ad aprire una fabbrica di chip a Torino o Catania.

The post Intel aprirà una fabbrica di chip in Italia? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico