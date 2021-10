Il ripetitore WiFi di Xiaomi a soli 10€: ci credi?

26 October 2021 – 10:15

Fino a 300 Mbps di velocità nel trasferimento dati, due antenne esterne e semplicità di installazione estrema: guarda che occasione.

