I poteri di Ms. Marvel nella serie Disney+ saranno diversi

26 Ottobre 2021 – 9:01

Il personaggio di Ms. Marvel, almeno intesa come la protagonista della prossima serie in arrivo nei prossimi mesi su Disney+, è una figura relativamente nuova nel mondo dei fumetti e forse nemmeno così conosciuta. Se il nome di Ms. Marvel corrispondeva alla fine degli anni Sessanta a quella Carol Danvers che sarebbe poi divenuta Captain Marvel, dopo un paio di altre incarnazioni il nome in codice è passato a partire dal 2013 a Kamala Khan, la prima supereroina musulmana a guidare la propria linea di fumetti. Si tratta appunto di una ragazzina che, fan sfegata di Danvers, assume il suo nome in seguito alla scoperta di aver in sé dei geni degli Inumani che le permettono di modificare a piacimento il proprio corpo, in particolare di ingigantirne alcune parti come i pugni.

Com’è noto l’attrice Iman Vellani interpreterà Ms. Marvel nella serie omonima che debutterà nel corso del 2022 sulla piattaforma streaming Disney+, per poi raggiungere il suo idolo Carol Danvers interpretata da Brie Larson nel film The Marvels, recentemente fatto slittare al 2023. C’è molta curiosità per il modo in cui questo personaggio così particolare sarà trattato sullo schermo e alcune indiscrezioni parlano già di alcune sensibili differenze. Negli scorsi giorni, infatti, un leak di immagini online ha confermato che i poteri della ragazza saranno rappresentati in modo diverso nella serie rispetto a come sono nei fumetti. A suggerirlo le immagini di alcuni elementi del merchandising, che rappresentano Kamala vestita da Ms. Marvel e con una specie di pugno di energia che viene proiettato dalla sua mano.

#msmarvel pic.twitter.com/4R6J9yTuO8

— Ben (@Ben_vlbd) October 23, 2021

Nei fumetti, appunto, la giovane eroina riesce a modificare attivamente il proprio corpo: ciò significa che può allungare le braccia, le gambe e il busto, può modificare alcuni elementi del proprio aspetto come i capelli, il viso e i vestiti, può ingigantirsi o rendere alcune parti del corpo più grandi. Nella serie pare che questo sarà differente, forse per problemi legati agli effetti speciali, e la vedremo dunque estendere il proprio corpo attraverso formazioni luminose o energetiche. Se questo sarà l’unico cambiamento rispetto al suo personaggio nei fumetti lo scopriremo solo con l’arrivo degli episodi che la vedranno protagonista, a questo punto attesi nei prossimi mesi.



The post I poteri di Ms. Marvel nella serie Disney+ saranno diversi appeared first on Wired.

Fonte: Wired