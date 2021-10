Fotor Pro+, il software di editing video (anche online) a soli 16,99€ al mese

26 Ottobre 2021 – 22:46

Fotor è il software di editing video perfetto per ottenere risultati professionali senza spendere troppo: è disponibile anche in versione online.

The post Fotor Pro+, il software di editing video (anche online) a soli 16,99€ al mese appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico