Facebook: priorità metaverso e giovani adulti

26 October 2021 – 10:26

Commentando i risultati finanziari del terzo trimestre 2021, Mark Zuckerberg ha svelato le due priorità di Facebook: metaverso e giovani adulti.

