Da settimana prossima gli allenamenti in streaming di Apple Fitness+ arrivano in Italia

26 Ottobre 2021 – 20:25

La data prevista per il debutto di Apple Fitness+ in Italia è fissata per mercoledì 3 settembre e coincide con l'arrivo di una funzionalità resa possibile dall'ultimo aggiornamento software dei dispositivi Apple: la condivisione dei contenuti tramite SharePlay, che permetterà di allenarsi in videochiamata con gli amici seguendo gli stessi videocorsi.



Fonte: Fanpage Tech