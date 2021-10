Sony Xperia Pro-I avrà una fotocamera di altissimo livello

25 Ottobre 2021 – 18:00

(Foto: Sonyalpharumors)Domani Sony presenterà un nuovo smartphone chiamato Sony Xperia Pro-I che punterà tutto su un compartimento fotografico di altissimo livello, per una resa superiore, quasi professionale. Come spesso accade alla vigilia di un evento, sono già apparse online foto definitive sul design e specifiche che anticipano buona parte delle novità.

E non si può che partire dal sensore principale di Sony Xperia Pro-I, che avrà dimensioni da fotocamera compatta dato che arriverà fino a un pollice per una maggiore sensibilità ai dettagli e più sensibilità in caso di scarsa illuminazione ambientale. Inoltre, avrà apertura variabile del diaframma che potrà passare dall’essere più chiuso (f/2.0) a più aperto (f/4.0) a tutto vantaggio delle condizioni della scena e della volontà di resa finale. Si potrà insomma decidere quanta luce far entrare per un controllo manuale più esteso sulla profondità di campo e sulla messa a fuoco.

(Foto: sonyalpharumors)Non è la prima volta che si vedrebbe né una fotocamera da 1 pollice nella dimensione degli smartphone né un modello con apertura variabile. In questo secondo caso i precedenti non sono così confortanti dato che lo smartphone in questione, Samsung Galaxy S9 da f/1.5-2.4, non aveva certo brillato nelle classifiche di vendita. Tre anni dopo, Sony è pronta a rilanciare questa opzione, sperando di continuare a convincere come nei precedenti modelli Xperia usciti.

(Foto: sonyalpharumors)Le lenti di Sony Xperia Pro I saranno realizzate in collaborazione con Zeiss e saranno marchiate Tessar T* per un dispositivo che sarà un top di gamma dal prezzo verosimilmente piuttosto alto. Oltre alla dotazione di serie non mancherà una corposa scelta di accessori come un gimbal per riprese più stabilizzate oppure visori per la realtà virtuale.



The post Sony Xperia Pro-I avrà una fotocamera di altissimo livello appeared first on Wired.

Fonte: Wired