Microsoft ha rilevato nuovi attacchi di Nobelium

25 Ottobre 2021 – 19:45

Microsoft ha scoperto nuovi effettuati dal gruppo russo Nobelium, già noto per aver colpito diverse aziende tramite il software Orion di SolarWinds.

The post Microsoft ha rilevato nuovi attacchi di Nobelium appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico