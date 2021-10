Kia EV6, il test drive del crossover coupé coreano

25 Ottobre 2021 – 15:00

Abbiamo provato Kia EV6 al test-drive paneuropeo di metà ottobre, da Malaga a Marbella fino alle tortuose strade di montagna che portano a Igualeja, nella Spagna meridionale. Poco più di 100 chilometri per scoprire pregi e difetti della seconda nata coreana sulla nuovissima Electric-Global Modular Platform (E-GMP) di casa Hyundai-Kia. La prima è stata la Hyundai Ioniq 5 che abbiamo provato a Valencia questa estate.

Come si presenta

Troppo basso per essere un suv. Troppo alto per essere una berlina. La forma è così nuova che risulta difficile darne una definizione precisa. Per dare l’idea della sua imponenza –l’abitacolo è grande come quello di una plaza de toros, rimanendo in ambito spagnolo– potremmo quindi definirlo un crossover coupé a 4 porte. Ha, infatti, cerchi fino a 21 pollici e passaruota a contrasto come le crossover. A questi si aggiunge una carrozzeria a due volumi con una coda spiovente e rastremata che incornicia un lunotto molto inclinato.

I due spoiler posteriori di Kia EV6 con la coda rastremataAttraverso EV6, Kia ha dato vita a un design distintivo e senza dubbio di forte impatto. Una combinazione di sofisticate caratteristiche hi-tech, tra cui la cosiddetta Digital Tiger Face con le particolari luci diurne e un sistema d’illuminazione dinamica sequenziale. Nella parte inferiore spicca una grande presa d’aria che visivamente allarga il frontale dell’auto accentuandone l’impronta tech.

Per quanto riguarda il profilo laterale, una linea corre lungo la parte inferiore delle portiere, per puntare verso l’alto sul profilo dei passaruota posteriori. Il dietro mostra un montante C inclinato con un inserto nero lucido integrato, che contribuisce ad ampliare l’impatto visivo del lunotto. I flussi d’aria vengono convogliati grazie alla presenza di due spoiler: uno sulla parte terminale del tetto e uno collocato più in basso, alla cui base trova spazio il nuovo gruppo ottico posteriore.

Interni Kia EV6Gli interni all’insegna dello spazio

Di notte, quando le spie luminose dei tasti a sfioramento sono accese sembra di essere nella cabina di pilotaggio di un Airbus. Tutta la strumentazione è a portata d’occhio o di mano. Forse troppo. Anche in estate, è facile azionare per errore il riscaldamento dei sedili e del volante posti all’estremo della console centrale. A risaltare nell’abitacolo è lo schermo curvo senza soluzioni di continuità che ingloba il display centrale e il quadro comandi entrambi da 12,3 pollici. Quest’ultimo si nasconde un po’ dietro al volante a due razze. Sopra l’head-up display con realtà aumentata a fornire tutte le informazioni di cui il conducente ha bisogno per una guida piacevole e sicura.

Dall’alto dei miei 2 metri di altezza ho testato anche gli speciali sedili Relaxation con un sonnellino ad hoc post pranzo. Questi, difatti, consentono al guidatore e al passeggero anteriore di rilassarsi nel massimo comfort quando EV6 è parcheggiato o in carica. Con il semplice tocco di un pulsante, si sollevano e si reclinano, ottimizzando la postura e la distribuzione della pressione corporea consentendo ai passeggeri di distendersi, leggere un libro o dormire. Complici i 2 metri e 90 centimetri del passo.

Tanto spazio per le gambe nei posti dietroGli interni sono curati. La selezione dei materiali è stata operata anche con l’obiettivo dell’ecosostenibilità e della massima durata nel tempo. Sono stati utilizzati, infatti, materiali sostenibili, a partire dalle finiture in pelle Veg per arrivare ai tessuti dei sedili e ai tappetini realizzati con plastica riciclata, derivante da una stima di 111 bottiglie d’acqua di plastica da mezzo litro.

Alto indice di prontezza

Uno degli aspetti più interessanti di Kia EV6 è l’alto indice di prontezza dei suoi sistemi di assistenza alla guida (Adas). Questo indice –per ora solo qualitativo– rappresenta la reattività dell’auto alla distrazione del conducente. Lo abbiamo valutato sull’impegnativa Pista di prova dinamica e maneggevolezza situata presso il Centro Fiere e Congressi di Malaga. Qui abbiamo avuto la possibilità di provare il Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA) e il Forward Collision-Avoidance Assist (FCA). Il primo è l’angelo custodie della retromarcia. Il secondo Adas, invece, esprime la sua massima utilità nell’attraversamento degli incroci. In entrambi i casi l’auto si arresta automaticamente quando avverte pericolo imminente.

Arresto automatico di Kia EV6 alla presenza di un pedone sulla carreggiataInoltre, a finestrini completamente oscurati con una pellicola nera abbiamo testato il sistema SVM (Surround View Monitor). Scopo dell’esercizio era effettuare un percorso alla cieca –con tanto di parcheggi in posti angusti– servendosi solo delle immagini proiettate sullo schermo dell’infotainment da una telecamera a 360 gradi ad alta risoluzione. Test superato! Per chi invece odia parcheggiare, il Remote Smart Parking Assist consente al guidatore di azionare il parcheggio automatico dall’esterno dell’auto. Utile negli spazi angusti dove non c’è la possibilità di aprire le portiere come nei parcheggi degli aeroporti. Abbiamo provato anche a scagliarci a tutta velocità prima contro la sagoma di una macchina e poi contro quella di una persona. Appena i sensori individuano l’ostacolo e stabiliscono la nostra intenzione a non frenare, arrestano prontamente l’auto in autonomia per evitare la collisione, anche con il nostro piede sull’acceleratore.

Un powertrain più che soddisfacente

Kia EV6 ha una potente versione GT disponibile con un pacco batterie da 77,4 kilowattora. La coppia massima di 740 Newtonmetri combinata con le quattro ruote motrici spinge EV6 GT da 0 a 100 chilometri orari in 3,5 secondi per una velocità massima di 260 kilometri orari. Avremmo voluto provare questa versione da supercar a due motori. Abbiamo invece optato per la versione più abbordabile, anche da un punto di vista economico per capire la qualità delle prestazioni.

La trazione posteriore RWD di Kia EV6Il modello in prova ha la stessa batteria da 77,4 kilowattora e sole due ruote motrici posteriori. Una configurazione che permette a Kia EV6 di percorrere la ragguardevole distanza di 528 chilometri con una singola carica nel ciclo combinato WLTP. Il solo motore elettrico posteriore è da 168 kilowatt ovvero 229 cavalli. I tratti misti, a volte stretti e impegnativi del percorso di montagna verso Igualeja hanno messo in risalto un comportamento molto composto della EV6. Considerato il peso di quasi due tonnellate e mezzo spalmati su una lunghezza di 468 centimetri, il beccheggio in accelerazione del grande crossover coupé è molto limitato. Idem per il rollio in curva. Le sospensioni reggono il peso dell’auto permettendo una guida sportiva. Nella tratta di ritorno è stato invece divertente giocare con le due leve al volante per aumentare o diminuire la velocità dell’auto lavorando sul recupero rigenerativo della batteria.

Può fornire corrente

L’autonomia dell’auto è tale che non abbiamo avuto modo di testare anche la ricarica. Ad ogni modo, EV6 permette di ricaricare le batterie sia con il sistema a 800 Volt che a 400 Volt senza la necessità di componenti aggiuntivi o adattatori particolari. Nel primo caso, quindi con una colonnina ultra fast la batteria della EV6 si ricarica dal 10 all’80 per cento in meno di 20 minuti. Visti i costi di ricarica di queste colonnine (0,79 euro al kilowatt), non serve ricaricare sempre così tanto. Kia EV6 nella versione provata 2WD con batteria da 77,4 kilowattora può tranquillamente ottenere energia per 100 chilometri di autonomia in meno di 5 minuti.

Kia EV6 mentre ricarica la batteria del laptop attraverso la speciale presaEV6 adotta un sistema di ricarica più flessibile rispetto ai BEV della generazione precedente. Grazie a un’unità di controllo della ricarica integrata è consentita una nuova funzione denominata Vehicle-to-load (V2L). In pratica, l’auto è in grado di fornire fino a 3,6 kilowatt di potenza dalla batteria tramite un semplice adattatore. Questo trasforma la spina di ricarica esterna in una vera presa di corrente consentendo a EV6 di caricare qualsiasi apparecchio: dagli elettrodomestici esterni ad altri veicoli elettrici. Per esempio, con la funzione V2L si può far funzionare contemporaneamente un televisore da 55 pollici e un condizionatore d’aria per più di 24 ore. Inoltre, all’interno dell’abitacolo, è presente una pratica presa di corrente situata sotto i sedili posteriori per permettere ai passeggeri di caricare i loro dispositivi senza la necessità di adattatori aggiuntivi.

Prezzi e disponibilità di Kia EV6

Kia EV6 si presenta al mercato italiano in tre configurazioni differenti. I prezzi sono a partire da 49.500 euro per la versione da 229 cavalli a cui vanno sottratti gli incentivi statali. Il prezzo base della 325 cavalli è di 53.000 euro. La versione GT-Line tocca i 61.000 euro per arrivare al top di gamma della versione GT con un prezzo partire da 69.500 e disponibilità a fine 2022.



Fonte: Wired