Il mini proiettore low cost che puoi usare ovunque

25 Ottobre 2021 – 21:30

Un proiettore piccolo, comodo e conveniente, anche portatile e con risoluzione 1080p per godersi contenuti ovunque, all’interno come all’esterno. Se è quello che cercate, Boxe potrebbe fare al caso, poiché pesa solo 1,24 kg, proietta immagini fino a 120 pollici, si connette a bluetooth, wi-fi e AirPlay ed è compatibile con smartphone e tablet iOS e Android.

Realizzato da Heyup con la collaborazione di Formovie, è caratterizzato dalla colorazione gialla ma pure dal supporto al 4K, dal treppiede in dotazione, dalla batteria da 7800 mAh per un’autonomia di almeno 90 minuti e dagli ingressi hdmi e usb. Con il sistema operativo FengOS basato su Android, consente di sfruttare un buon numero di applicazioni per “vedere film, eventi sportivi, mostrare presentazioni o divertirsi con il karaoke”, come indicato dal produttore.



Proposto su Kickstarter a 145 euro, il proiettore Boxe è al momento disponibile in Usa, Canada, Filippine e Thailandia, con le spedizioni che inizieranno dal prossimo novembre.

Fonte: Wired