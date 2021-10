Duracell, lo sconto dura di più (infatti è ancora qui)

25 Ottobre 2021 – 13:45

Lo sconto sulle batterie Duracell sembrava potersi esaurire in poche ore e invece è ancora qui: non può durare per sempre, ecco come approfittarne.

The post Duracell, lo sconto dura di più (infatti è ancora qui) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico