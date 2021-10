Mini speaker: sta nel palmo della mano ma suona POTENTE (16€)

24 October 2021 – 10:30

Il mini speaker portatile in vendita su Amazon è una bomba: è di dimensioni ridotte ma non ti fa mancare assolutamente nulla tanto è potente.

The post Mini speaker: sta nel palmo della mano ma suona POTENTE (16€) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico