Artemis I: lancio del razzo SLS a febbraio 2022

24 Ottobre 2021 – 13:45

Dopo aver completato l’assemblaggio del razzo SLS, la NASA ha comunicato che il lancio per la missione Artemis I è previsto a febbraio 2022.

