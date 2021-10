Apple e pagamenti in-app: nuove linee guida

24 Ottobre 2021 – 10:46

Apple ha modificato le linee guida di App Store per consentire agli sviluppatori di comunicare agli utenti che esiste un sistema di pagamento esterno.

