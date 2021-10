Truth Social viola la licenza AGPLv3 di Mastodon

23 Ottobre 2021 – 13:45

Truth Social è basato sul codice open source di Mastodon, ma l’azienda di Trump ha scritto che il codice è proprietario, violando la licenza AGPLv3.

The post Truth Social viola la licenza AGPLv3 di Mastodon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico