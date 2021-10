SIAE conferma il furto di numerosi dati

23 Ottobre 2021 – 13:46

La SIAE ha confermato il furto di numerosi dati personali dei suoi assistiti da parte di cybercriminali che hanno utilizzato un’utenza della Società.

