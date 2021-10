Halloween, 15 libri spaventosissimi per bambini e ragazzi

23 Ottobre 2021 – 9:00

Fantasmi, zombie, vampiri, streghe: per Halloween, cosa c’è di meglio che farsi spaventare da una bella storia di paura? Anche bambini e bambine subiscono il fascino di questa festa mostruosa, del suo essere legata alla notte e all’occulto. Per sfruttare il momento e proporre alla famiglia di leggere insieme una bella storia dell’orrore non c’è che l’imbarazzo della scelta.

La letteratura per l’infanzia, infatti, celebra in tanti modi la notte in cui il mondo dei vivi e quello dei defunti si toccano da vicino. Tra le novità in un’uscita quest’anno, bambine e bambini al primo ciclo della scuola primaria impazziranno per il nuovo capitolo di Mortina (Mondadori), la bambina zombie di Barbara Cantini, che questa volta si metterà alla ricerca dei genitori scomparsi. Per la fascia d’età della scuola dell’infanzia, invece, perfetti sia il grande classico inglese Ossaspasso ora finalmente portato in Italia da Carmelozampa che il simpatico Tibia e Biagio, l’amicizia è servita (Terre di mezzo), che terra dell’improbabile ma perfetta storia d’amicizia tra un cane e uno scheletro.

Per il loro Halloween, ragazze e ragazzi più grandi adoreranno invece le atmosfere inquietanti di Dieci di Marine Carteron (Giunti), una storia di isole deserte, telecamere e morti per eliminazione che mescola elementi di Agatha Christie e Stephen King e fa pensare anche a Squid Game. Chi di loro ama le graphic novel, invece, apprezzerà anche Beetle l’apprendista strega (Tenue), dove una simpatica strega goblin dovrà riuscire a gestire al tempo stesso il suo apprendistato stregonesco e la ricerca della propria identità tipica di tutti gli adolescenti.

Queste sono solo alcune delle nostre proposte: nella gallery trovate 15 bellissimi libri per bambine e bambini, ragazze e ragazzi per un weekend di Halloween davvero da paura.

