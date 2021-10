Asciugatrice Hisense: un toccasana per il tuo bucato (-160€)

23 Ottobre 2021 – 13:46

L’asciugatrice Hisense è un vero portento: il tuo bucato esce tiepido e senza pieghe così da metterlo subito in armadio senza stirarlo.

The post Asciugatrice Hisense: un toccasana per il tuo bucato (-160€) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico