20 anni di iPod, il lettore MP3 che ha rivoluzionato l’industria musicale

23 Ottobre 2021 – 14:25

Nel 2001 l’industria musicale stava attraversando un periodo di incredibile tumulto in cui un piccolo dispositivo bianco è riuscito non solo a imporsi come punto di riferimento, ma anche a ridefinire l’intero settore dell’ascolto musicale. L’iPod, lanciato il 23 ottobre 2001, è stato il protagonista di questo enorme cambiamento che oggi compie 20 anni.

Fonte: Fanpage Tech