Western Digital Black P10 al minimo storico: il meglio per l’archiviazione

22 October 2021 – 19:42

Il Western Digital Black P10 rappresenta uno dei migliori hard disk portatili del mercato con un’unità a 7200RPM in grado di raggiungere i 140MB/s.

The post Western Digital Black P10 al minimo storico: il meglio per l’archiviazione appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico