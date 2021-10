Twitter e politica: l’algoritmo premia la destra

22 October 2021 – 16:41

Uno studio sulla diffusione dei contenuti politici ha evidenziato che l’algoritmo di Twitter amplifica i tweet pubblicati dagli esponenti di destra.

