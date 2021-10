PUBG New State è la nuova versione del battle royale pensata per smartphone

22 October 2021 – 16:26

Il lancio di PUBG: New State è previsto il prossimo 11 novembre sia sui dispositivi Android che iOS. Sarà inoltre disponibile in 17 lingue e sarà ambientato in un futuristico 2051. Sul fronte giocabilità, il titolo unisce le meccaniche caratteristiche del battle royale di PUBG Studios a nuove funzionalità.

Fonte: Fanpage Tech