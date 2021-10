“Per Natale ci saranno meno iPhone 13 del previsto”: la previsione degli analisti

22 Ottobre 2021 – 17:25

Il secondo rapporto in poche settimane parla di problemi causati dalla crisi globale dei chip nell’approvigionamento delle componenti necessarie a realizzare gli iPhone 13. La produzione non è bloccata, ma i rallentamenti rischiano di allungare i tempi di attesa per mettere le mani su uno dei dispositivi.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech