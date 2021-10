Per avere il panno per lo schermo Apple da 25 euro devi aspettare mesi: troppi ordini in coda

22 Ottobre 2021 – 14:25

Il "Polishing cloth" messo in vendita subito dopo l'evento "Unleashed" è andato letteralmente a ruba. È apparso sul sito dell'azienda qualche giorno dopo l'evento Apple, durante il quale sono stati presentati il MacBook Pro da 14 e 16 pollici, i chip M1 Pro e Max e AirPods 3. Le stime di consegna per gli ordini fatti oggi vanno dal 20 dicembre al 17 gennaio.



