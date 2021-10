Offline e senza backup uno dei più importanti siti di cybersecurity

22 October 2021 – 11:27

The Hacker News“Aiuto urgente richiesto, per favore aiutateci a entrare in contatto con la persona giusta in Google”. Come un messaggio affidato a una bottiglia nel mare, deve ricorrere a Twitter la redazione di The Hacker News – punto di riferimento internazionale sulle notizie legate a sicurezza e nuove tecnologie – per poter tornare al più presto online. Questo perché, spiega l’account ufficiale della testata, l’intero sito sarebbe stato cancellato da Google, o più precisamente da Blogger: infrastruttura per la creazione di blog che attualmente rientra nel portfolio di Mountain View.

La cancellazione dovrebbe essere avvenuta tra le 8 e le 9 del mattino, ora italiana, come testimonia l’ultimo tweet condiviso da The Hacker News prima di lanciare l’allarme per l’indisponibilità del sito. Consultando la url della testata, compare la poco rassicurante scritta “Spiacenti, il blog all’indirizzo thehackernews.blogspot.com è stato rimosso. L’indirizzo non è disponibile per nuovi blog”.

Fa comunque sorridere, nella comunità informatica, il fatto che una testata così prestigiosa si poggiasse su una piattaforma generalmente ritenuta molto semplice e per lo più adatta ai neofiti che desiderano realizzare pagine personali. Altro scivolone per la rivista hacker è dato dal fatto che, come riferiscono gli stessi redattori su Twitter, non avrebbero a disposizione dei backup per ripristinare il portale informativo.

“Per ragioni sconosciute Google ha cancellato il nostro sito dai suoi servizi, lasciandoci senza backup”, scrivono. Ma all’ironia per il disguido, che ci si augura venga risolto presto, la gran parte dei commenti sono solidali con la redazione. “Grandi aziende in poche: qualche sconosciuto da chissà dove può premere un bottone e distruggere il lavoro di qualcun altro senza ripercussioni”, scrive un utente. Più severo il giudizio espresso dall’account del Malware Hunter Team, servizio che offre aiuto alle vittime di ransomware, che ironizza sull’accaduto e sul fatto che, nel 2021, un “nome prestigioso” come quello di The Hacker News faccia affidamento a Blogger.

Rimane attuale il tema dei backup, pietra angolare della sicurezza informatica quando si parla di ripristino o di attacchi informatici. La pratica di conservare copie protette di un’infrastruttura, dei dati e delle sue configurazioni, è indispensabile soprattutto in caso di attacchi informatici tramite l’uso di ransomware: programmi malevoli che cifrano il contenuto di un archivio e che generalmente prevedono il pagamento di un riscatto per la restituzione dello stesso. Ma una copia fisica dei propri sistemi può anche essere il miglior alleato quando viene cancellata una risorsa. Che sia avvenuto per sbaglio o per dolo.

