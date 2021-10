Lo Specchio d’Acqua, l’esperienza interattiva per scoprire una città sommersa

22 Ottobre 2021 – 9:00

Domenica 24 ottobre, la rassegna Parade Électronique ospiterà al Teatro Arsenale di Milano una performance molto particolare (che si potrà seguire in due orari, alle 15,00 o alle 17.30). Un’esperienza interattiva nella quale si potrà esplorare una città sommersa e immergersi nel suo paesaggio sonoro. L’installazione vuole invitare a una riflessione sugli effetti del cambiamento climatico prendendo come emblema Venezia, città che sta diventando sempre più fragile, qui parzialmente ricostruita e reinterpretata visivamente e acusticamente.

“Lo specchio d’acqua” è un progetto realizzato in Unreal Engine da Sergio Missaglia e 906 Games e che vede l’alternarsi di diversi musicisti e performer in una ‘conversazione’ sonora con l’opera. La parte visiva dell’installazione sarà costituita da una sorta di videogioco con cui gli spettatori, uno ad uno, potranno interagire tramite un joystick. Nel gioco potranno muoversi in un ambiente subacqueo e attivare alcuni file audio che conterranno registrazioni ambientali di Venezia o rielaborazioni musicali delle stesse, sulle quali ci sarà un musicista a improvvisare, in un dialogo col pubblico.

Parade Électronique sarà a Milano fino al 26 novembre. Qui potete vedere il calendario degli eventi e prenotare i biglietti online.









