In Italia sono arrivate le stanze a tema che puoi noleggiare per i tuoi tiktok

22 Ottobre 2021 – 20:25

Pensate per realizzare video a livello professionale o semiprofessionale, sono piccoli set scenografici che i tiktoker possono noleggiare per un periodo di tempo a piacere per registrare le proprie clip da pubblicare poi sulla piattaforma di condivisione. Ecco dove si trovano e dove apriranno a breve.



Fonte: Fanpage Tech