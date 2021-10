Il dietro le quinte del nuovo marchio della Bbc

22 Ottobre 2021 – 12:00

Il lavoro che si nasconde dietro le quinte di un’operazione di rebranding è solitamente piuttosto complesso, sia in termini di motivazioni e dinamiche sia di cambiamenti culturali, e spesso il semplice e superficiale confronto tra vecchio e nuovo logo non fa trasparire tutto questo.

Tale logica non esclude anche l’ultima grande operazione di cambio dell’immagine coordinata di Bbc, forse l’azienda culturalmente più prestigiosa in campo radiotelevisivo, che in questi giorni sta facendo piuttosto discutere. L’operazione in questione coinvolge tutto il bouquet di canali e servizi dell’azienda pubblica radiotelevisiva, comprensivi di quelli online e quindi tiene conto della forte integrazione con il digitale.

La storia in questo caso ha inizio già dal luglio scorso, quando il tabloid The Sun annunciò per primo l’operazione di restyling del logo, mostrandolo in anteprima, ed enfatizzando l’assenza di differenze sostanziali e il fatto che era costato “decine di migliaia di sterline di soldi dei contribuenti”, raccontato con il solito tono sommario, corrivo e populista.

In realtà la verità era un’altra. Al di là del risultato finale, il nuovo logo permetteva di non pagare la più licenza d’uso del font Gill Sans, sostituito con un altro proprietario (Reith, dal nome del fondatore della BBC John Reith).

Il font Gill Sans, che trovate anche nei vostri abituali programmi di scrittura, fu creato dal tipografo Eric Gill nel 1926 ed era basato sul carattere aziendale della metropolitana di Londra. BBC lo ha adottato per quasi 24 anni come font del logo, in seguito fu anche usato dalla casa editrice Penguin Books, altra storica colonna della cultura britannica.

Quindi il nuovo restyling in pratica si ripagherà da solo, perché la Bbc possiede i diritti di progettazione del nuovo carattere Reith e non dovrà più pagare una onerosa licenza annuale per utilizzare il Gill Sans. Tuttavia la BBC, solitamente piuttosto trasparente in quanto controllata dalla TaxPayers’ Alliance, non ha voluto dichiarare quanto speso perché, ha spiegato, le informazioni sono ‘commercialmente sensibili’.

Ma ci sono altri motivi che hanno spinto BBC, in collaborazione con l’agenzia Wolff Olins,a fare questo restyling “Il modo in cui la BBC fornisce i suoi servizi è cambiato radicalmente negli ultimi 20 anni ed è passato molto tempo da quando abbiamo aggiornato l’immagine BBC” ha dichiarato Kerris Bright, Chief Customer Officer della Bbc.

Peraltro sembra che il pubblico stesso si sia lamentato di come il design storico sembrasse troppo old style rispetto all’era digitale. Il rebranding non si limiterà infatti solo ai quattro principali canali ma anche al servizio di streaming iPlayer (tipo la nostra RaiPlay), Sounds (come l’app RaiPlay Radio) e anche News, Meteo e Sport. Tutto si basa sulle dinamiche di tre elementi.“Mentre aggiorniamo i nostri servizi digitali, ha senso modernizzare anche il modo in cui li presentiamo” continua Kerris Bright “Colori, loghi e grafiche aggiornate e riconoscibili identificheranno ciascun servizio e contribuiranno a migliorare la navigazione tra di essi”.

On TV – from 20 October – BBC One, Two and Four will start to look and feel different across all nations, plus BBC Scotland and BBC Alba. pic.twitter.com/AdchBMmWtT — BBC Press Office (@bbcpress) October 19, 2021

Dalle anticipazioni uscite l’altro ieri sul profilo twitter dell’ufficio stampa di Bbc le dinamiche e le applicazioni dei nuovi loghi sono piuttosto chiare e, da un certo punto di vista anche efficaci e sicuramente funzionali. Tuttavia da un punto di vista puramente di estetica del font, assistiamo ancora una volta ad una disarmante semplificazione e standardizzazione del segno.

Così come è successo anche nell’alta moda (i font di Yves Saint Laurent, Burberry, Balenciaga, Dior Homme, un tempo molto caratterizzati, oggi sono praticamente uguali) i loghi non hanno più quella forza identificativa e distintiva che avevano in passato, ma l’importante è che siano facilmente ‘spendibili’ sulle piattaforme digitali.

Così anche per i canali Bbc, ognuno dei quali aveva un suo particolare font relativo all’identità, oggi è tutto piuttosto appiattito e standardizzato, ma tutto basato sulla ux, ovvero la user experience. Per chi ama la varietà dei font e la loro forza semiotica sicuramente questa non sarà una bella notizia.

