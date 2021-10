EDISION PICCO T265+, il decoder DVB-T2 in sconto

22 October 2021 – 9:55

Pronto per il nuovo digitale terrestre, questo è il decoder DVB-T2 più venduto su Amazon: oggi puoi acquistarlo approfittando di un piccolo sconto.

The post EDISION PICCO T265+, il decoder DVB-T2 in sconto appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico