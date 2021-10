Cupra Born, il test drive della prima elettrica spagnola

22 Ottobre 2021 – 15:00

Due giorni in Costa Dorada, a Sud di Barcellona, per testare le qualità di Cupra Born, la prima vettura compatta spagnola da strada a zero emissioni. Born rappresenta il primo tassello della futura gamma di veicoli elettrici targata Cupra, il nuovo brand di automobili sportive e ad alte prestazioni della casa madre Seat. Il suo nome nasce dalla crasi di cup e racer e difatti esordisce nel 2018 con la partecipazione della prima Cupra e-racer nell’E-TCR, il primo campionato delle gran turismo elettriche.

Uguali eppur diverse

Il pianale su cui Cupra Born prende corpo è rappresentato dalla nuova piattaforma modulare MEB, sviluppata appositamente per i veicoli elettrici di nuova generazione del Gruppo Volkswagen. Lo stesso su cui nasce la ID 3. Sebbene i punti in comune tra le due compatte del segmento C siano molti – head-up display, infotainment e assistenti alla guida (Adas) – Cupra Born e Volkswagen ID 3 sono solo lontane cugine.

Cupra Born, compatta full electricIl design esterno è la prima espressione della loro diversità. Il frontale di Cupra Born è spiovente e affilato per l’efficienza aerodinamica. La cornice del cofano motore è delimitata in basso dalle lettere in rilievo in tonalità rame. Il logo nella parte superiore è affiancato da due nervature longitudinali che convergono verso il centro della calandra. Lo spoiler anteriore, sempre con verniciatura rame, delimita la parte inferiore del frontale con linee molto decise.

I gruppi ottici con tecnologia full led, di serie, dispongono della funzione per ottimizzare la visibilità nelle situazioni con condizioni meteo avverse e integrano la welcome ceremony a ogni apertura delle porte. Un dettaglio che insieme alle luci di cortesia delle portiere sottolineano il grado di cura di questa BEV (Battery Electric Vehicle). Il posteriore è sovrastato da uno spoiler al tetto. Nella parte centrale del portellone prende vita l’illuminazione a led coast-to-coast.

Un’altra caratteristica fondamentale, questa volta meccanica, ma che influisce pesantemente su come Cupra Born appare è il suo assetto. L’asse anteriore è ribassato di 15 millimetri, mentre quello posteriore lo è di 10 millimetri rispetto all’altezza standard della piattaforma del Gruppo Volkswagen. Questa soluzione, oltre ad aumentare l’impronta dell’auto sul terreno, va a soddisfare le aspettative di guida del conducente.

Anche gli interni di Cupra Born sono rappresentativi del carattere sportiveggiante della vettura. Il volante ha una conformazione con la parte inferiore rastremata e il sistema di riscaldamento di serie. L’impostazione racing di Cupra Born si denota anche dalla fisionomia dei sedili sportivi avvolgenti, sempre di serie.

Luci led coast-to-coast di Cupra Born

Powertrain e comportamento su strada

Sulle strade assolate della Costa Dorada abbiamo provato la versione di lancio delle Cupra Born. Il suo propulsore elettrico da 204 cavalli le concede un’accelerazione da 0 a 100 chilometri orari in 7,3 secondi. La velocità massima è limitata elettronicamente a 160 chilometri orari. Il suo pacco batterie, con una capacità netta di 58 kilowattora assicura un’autonomia massima calcolata nel ciclo WLTP di 424 chilometri. La presa di ricarica CCS Combo ha una capacità di ricarica fino a 110 kilowatt in corrente continua e fino 11 kilowatt in corrente alternata. Impostando la modalità di marcia B –a garanzia del massimo recupero di energia– il countdown della distanza percorribile rallenta a vista d’occhio. La sensazione di guidare gratis è forte. In questa modalità è possibile guidare dosando bene il solo pedale dell’acceleratore.

La piattaforma modulare per la mobilità elettrica ha permesso ai progettisti Cupra di ottimizzare le capacità dinamiche dell’auto, rendendola agile, elegante e prestante. La batteria è posizionata tra gli assi con un peso distribuito centralmente nella parte inferiore e un rapporto 50:50. Ciò permette a Cupra Born di rispondere rapidamente ai cambi di direzione e di dimostrare la propria agilità anche sui percorsi più impegnativi. Il merito è da imputare all’assetto. La regolazione adattiva dell’assetto DCC agisce in abbinamento con le sospensioni sportive: rappresentano la vera differenziazione dalle altre compatte elettriche del Gruppo Volkswagen. Così il guidatore ottiene sempre la risposta ottimale dalla vettura, qualunque sia la modalità di marcia scelta: Range, Comfort, Performance, Individual o Cupra.

I cerchioni aerodinamici di Cupra BornLo sterzo progressivo di serie conferisce sicurezza e garantisce il controllo totale da parte del conducente. A lui si aggiunge l’ESC Sport specifico che permette a Cupra Born di esprimersi al meglio in ogni situazione, indipendentemente dalle condizioni. Guidarla sulle colline sopra Barcellona è stato divertimento puro. Nonostante il peso della vettura i carichi della macchina sono ben ripartiti a garanzia di un handling davvero rassicurante. L’auto va dove le dici di andare. Nelle curve veloci le sospensioni lavorano bene e non permettono all’auto di coricarsi.

Anche il beccheggio alla partenza e nelle frenate è ridotto. Qui a intervenire è soprattutto la distribuzione dei pesi e della trazione. Cupra Born trasmette la propria potenza alle ruote posteriori regalando un’esperienza di guida sportiva e coinvolgente. Il gruppo propulsore comprende un motore elettrico sincrono a magnete permanente con una coppia massima di 310 Newtonmetri a 16.000 giri/minuto posizionato sull’asse posteriore, davanti alla parte centrale delle ruote. La coppia viene trasferita attraverso un cambio monomarcia con differenziale, che consente un’erogazione uniforme della potenza per prestazioni fluide.

Head-up display, quadro comandi e infotainment della nuova Cupra BornUn’auto che ti permette di distrarti

Ovviamente quando si guida è bene non lasciarsi distrarre da nulla. Ma i più sbadati possono (comunque) contare su una serie di assistenti alla guida di ultima generazione capaci di garantire in ogni istante la sicurezza del guidatore, e di chi gli gravita attorno. La combinata del Line Assist per rimanere al centro della carreggiata con l’Adaptive Cruise control predittivo garantiscono al conducente dell’auto di muoversi in totale sicurezza in autostrada come in città. Questo sistema, inoltre, riconosce anche le curve e le rotatorie rallentando senza la necessità di mettere piede sul freno. Ciò è reso possibile dalla capacità dell’adattive Cruise Control predittivo di localizzare Cupra Born in base al percorso e ai dati del gps.

Oltre ai sistemi di sicurezza di serie come Front Assist, Lane Assist, Riconoscimento della stanchezza e Sistema e-Call, spicca l’Head-Up Display con realtà aumentata. Questo rivoluzionario sistema di proiezione genera le informazioni e le notifiche di guida direttamente sul parabrezza della vettura, integrandole con il variare dell’ambiente esterno. In questo modo chi è alla guida è sempre informato e aggiornato senza mai distogliere lo sguardo dalla strada.

Rivestimenti interni in Dinamica di Cupra BornDiminuire l’impatto sull’ambiente

L’abitacolo è l’espressione dell’impegno di Cupra verso la sostenibilità per ridurre il suo impatto sull’ambiente. Per questo motivo, oltre alle emissioni zero del powertrain, l’abitacolo di della Born è realizzato con materiali ecosostenibili. La parte centrale dei sedili sportivi avvolgenti di serie è in Seaqual Yarn. È un filato ricavato dalla lavorazione delle microplastiche recuperate dagli ambienti marini. I materiali provenienti dalle spiagge, dalla superficie o dai fondali oceanici oppure arrivati all’oceano attraverso fiumi vengono raccolti e suddivisi per tipo di materiale.

Quelli plastici vengono puliti e trasformati in plastica marina riciclata, utilizzata poi per realizzare i nuovi prodotti sostenibili con cui sono realizzati i sedili avvolgenti di Cupra Born. L’approccio ecosostenibile è confermato anche dalla scelta dei materiali per gli interni. Dinamica è una microfibra utilizzata per il rivestimento dei pannelli delle portiere e dei braccioli anteriori di serie.

Il prezzo di listino di Cupra Born 204 cavalli è di 38.900 euro chiavi in mano. Incentivi esclusi.

The post Cupra Born, il test drive della prima elettrica spagnola appeared first on Wired.

Fonte: Wired